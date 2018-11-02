На Рівненщині освятили новий православний храм на честь преподобної Параскеви Сербської
19:27, 02 листопада 2018Православ`я
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На Рівненщині освятили новий православний храм / sarny.church.ua
На Рівненщині 2 листопада освятили новий православний храм.
Цього дня митрополит Сарненський і Поліський Анатолій прибув до села Крупове, Дубровицького району для освячення храму на честь преподобної Параскеви Сербської, повідомляє сайт Сарненської єпархії УПЦ.
Під час чину освячення владика Анатолій заклав святі мощі у святий Престол.
Після освячення у храмі була звершена перша Божественна Літургія архієрейським чином.
По завершенні Божественної Літургії владика подякував церковній громаді і настоятелю - протоієрею Олександру Ксендзюку за труди у будівництві храму.
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