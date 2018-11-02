На Рівненщині освятили новий православний храм на честь преподобної Параскеви Сербської

На Рівненщині 2 листопада освятили новий православний храм.

Цього дня митрополит Сарненський і Поліський Анатолій прибув до села Крупове, Дубровицького району для освячення храму на честь преподобної Параскеви Сербської, повідомляє сайт Сарненської єпархії УПЦ.

Під час чину освячення владика Анатолій заклав святі мощі у святий Престол.

Після освячення у храмі була звершена перша Божественна Літургія архієрейським чином.

По завершенні Божественної Літургії владика подякував церковній громаді і настоятелю - протоієрею Олександру Ксендзюку за труди у будівництві храму.