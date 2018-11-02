Як правильно поминати спочилих

Завтра, 3 листопада, православні відзначають Димитрівську суботу - день поминання покійних.

«Постараємося, скільки можливо, допомогти покійним, замість сліз, замість ридань, замість пишних гробниць — нашими про них молитвами, милостинею і приношеннями, щоб таким чином і їм, і нам отримати обіцяні блага», — пише святитель Іоанн Златоуст.

Молитва за померлих — це найбільше і головне, що ми можемо зробити для тих, хто відійшов у інший світ.

За великим рахунком, небіжчик не має потреби ні в гробі, ні в пам’ятнику — все це данина традиціям, нехай і благочестивим. Але вічно жива душа покійного, чекаючи суду Божого, відчуває величезну потребу в нашій постійній молитві. Ось чому домашня молитва про близьких, молитва на цвинтарі біля могили покійного — обов’язок кожного православного християнина.

Особливу допомогу спочилі отримують, коли їх поминають у церкві. Перш ніж відвідати кладовище, кому-небудь з родичів слід прийти в храм до початку служби, подати записку з ім’ям покійного для поминання у вівтарі (найкраще, якщо це буде поминання на проскомидії, коли за покійного виймуть з особливої ​​проскури часточку, а потім в знак обмивання його гріхів опустять в Чашу зі Святими Дарами). Також потрібно відслужити панахиду.

У певні дні року Церква творить поминання всіх від віку спочилих православних християн — як тих, які сподобилися християнської кончини, так і тих, хто був помер раптовою смертю і не отримав настанов перед загробним життя через молитви Церкви.

Панахиди, які відбуваються в такі дні, називаються вселенськими, а самі дні — вселенськими батьківськими суботами. Всі вони не мають постійного числа, а пов’язані з перехідним великопісно-пасхальним циклом:

Субота м’ясопустна — за вісім днів до початку Великого посту, напередодні Тижня про Страшний Суд.

Батьківські суботи — на другий, третій і четвертій тижнях Великого посту.

Троїцька поминальна субота — напередодні дня Святої Трійці, на дев’ятий день після Вознесіння.

Напередодні кожного з цих днів в храмах здійснюються особливі заупокійні богослужіння — парастас, а вранці після Літургії бувають всесвітні панахиди.

Крім цих загальноцерковних днів, Православна Церква встановила ще деякі, а саме:

Радониця — пасхальне поминання покійних, буває на другому тижні після Великодня, у вівторок (17 квітня).

Димитрівська поминальна субота — день особливого поминання вбитих воїнів, спочатку встановлений в пам’ять про Куликовську битву, а згодом став днем ​​моління за всіх православних воїнів і воєначальників. Буває в суботу, що передує восьмому листопада — дню пам’яті великомученика Димитрія Солунського.

Поминання покійних воїнів — 9 травня.

Окрім цих днів загальноцерковного поминання, кожного покійного православного християнина потрібно щорічно згадувати в дні його народження, смерті, в день іменин. Дуже корисно в пам’ятні дні жертвувати на церкву, подавати милостиню жебракам з проханням молитися про покійних.

За матеріалами Горлівської єпархії УПЦ.