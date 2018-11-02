Що важливо зробити в батьківську суботу - Митрополит Антоній (рос.)

Украинская Православная Церковь 3 ноября отмечает Димитриевскую родительскую поминальную субботу. Об основных особенностях этого дня рассказывает Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

Что происходит на службе

Утро Родительской субботы во всех православных храмах начинается с совершения заупокойной Литургии и панихиды.

Предварительно вечером обязательно служится Парастас, или Великая панихида (переводится с греческого как «ходатайство», «предстояние»).

Кульминацией Парастаса считается 17-я кафизма (псалом 118), которая настраивает живущих на правильное отношение к смерти и говорит о главной надежде и уповании всех христиан – о жизни вечной со своим Создателем. Мы неоднократно молитвенно просим Господа во время службы: «Даруй мне жизнь, жив буду для вечности, жива будет душа моя».

Для усопших слова кафизмы являются свидетельством дарованного нам Спасителем чуда – воскресения из мертвых. Живые же сродники, скорбящие о разлуке, могут утешаться молитвой, надеясь на будущую встречу.

Таким образом, молитвы и песнопения в храме приглашают к общей радости всех рабов Господних: как живущих здесь, так и обитающих во «дворех Бога нашего» (Пс. 33:1).

Истоки Димитриевской родительской поминальной субботы в ежегодном поминовении воинов, павших во время Куликовской битвы, которое было установлено в субботу перед празднованием дня памяти великомученика Димитрия Солунского.

Каждая суббота, кроме Недели Пасхи, является в Церкви днем поминовения усопших. Этот факт имеет большое значение. Церковь показывает, насколько важно нам, живым, молиться о своих усопших близких, друзьях, о тех, кто уже не может вознести молитвы на земле. Из любви к ним и доброй памяти это должны делать мы, ныне живущие православные христиане. Ведь настоящая любовь между людьми вне времени и пространства, она никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится (1 Кор. 13:8).

Следует отметить, что все заупокойные богослужения являются торжественными и отличаются от будничных служб. Это говорит об особом отношении Церкви к усопшим: для Нее – это торжество, для умерших – радость встречи со своим Творцом, для живых – надежда на встречу.

Сила любви

Вспомним евангельскую историю о чуде воскресения отрока. Иисус отправился из Капернаума в Наин в окружении толпы, которая видела чудеса, совершаемые Ним, и ждала новых.

Когда Господь подошел к городским воротам, оттуда выносили умершего, единственного сына вдовы. Много людей сопровождало похоронную процессию. Мать, убитая горем, громко рыдала, и отчаяние ее усиливалось. Смерть отняла у нее самое дорогое.

Увидев ее горе и страдания, Иисус сжалился и сказал вдове: «Не плачь». Он заглянул в ее душу и увидел всю глубину скорби и отчаяния. Потеряв мужа, она лишилась единственного сына.

«И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!»

«Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его» (Лк. 7:15).

Чудо, произведенное силой Божественною любви Творца к своему творению.

И Господь такой любовью любит каждого из нас!

Чем же мы можем ответить Ему на Его любовь? Господь не требует от человека великих подвигов. Мы просто должны оставаться людьми, способными сочувствовать ближнему в его проблемах. Богу важно, как мы отнеслись к тому человеку, который не имеет того, что есть у нас: накормили ли мы, напоили ли, навестили ли в больнице или заключении родственников, знакомых? Если их трудности и боль отозвались в нашем сердце, то мы имеем надежду услышать: Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира (Мф.25:34).

Совершенно иной ответ ожидает тех, кто, боясь нарушить свой комфорт, отвернулся от проблем ближнего, кто не сделал самых простых вещей, доступных каждому человеку. Зло множится тогда, когда бездействует добро. И христианин обязан бороться со злом через доброделание, ибо в каждом встречном нам открывается Сам Христос.

Ради своего спасения и спасения своих усопших сродников, мы должны постараться наверстать упущенные возможности проявить свою любовь к Богу и ближнему. Искренняя молитва и добрые дела в память об умерших – самая первая и главная помощь им. Очищая свое сердце от зависти, злобы, ненависти и всякого порока , приобретая покаянное настроение, мы сможем совсем по-иному посмотреть на мир, жизнь и смерть.

Каждый миг земной жизни ценен тем, что дает нам возможность оказать милость нуждающемуся. Прислушаемся к завещанию святого апостола Павла, писавшего галатийским христианам: Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере…Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем жизнь вечную (Гал.6:10,9).

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