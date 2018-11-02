У Константинопольському патріархаті оприлюднили назву Церкви, яка отримає Томос

Церква, яка отримає Томос після об'єднавчого Собору, називатиметься "Православна Церква в Україні".

Про це сказав архієрей Константинопольського патріархату, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді Церков, доктор богослов'я архієпископ Тельміський Іов (Геча) у інтерв'ю ВВС.

"Не "Українська Православна Церква", тому що Церква є єдина… Вона належить Христу, а не якійсь нації чи державі". Грецькою мовою назви Церков так і звучать: Православна Церква в Греції, в Сербії, в Болгарії. Слов'янські назви - Болгарська, Сербська чи Російська Православна Церква - вживаються неправильно і вказують на етнофілетизм, тобто релігійний націоналізм", - пояснив архієпископ Іов.

Разом з тим керівник прес-служби Патріарха Кирила священик Олександр Волков прокоментував позицію архієпископа Іова на своїй сторінці в Фейсбук. "Звучать дуже тривожні заяви архієпископа Іова (Гечі). Ми серйозно стурбовані станом його душевного та духовного здоров'я. При необхідності ми готові допомогти побратимові з лікуванням або з направленням його на навчання в одну із семінарій нашої Церкви", - написав він.

Як повідомлялося, дискусія щодо назви майбутньої Церкви розпочалася після того, як Константинопольський патріархат на засіданні Синоду 9-11 жовтня підтвердив рішення про те, що приступає до надання автокефалії Церкві в Україні, і скасував рішення 1686 року про перехід Київської митрополії під юрисдикцію Московського Патріархату. Також було прийнято рішення «зняти анафему» з глави УПЦ КП Філарета і глави УАПЦ Макарія. Також було оголошено про бажання повернути Київську митрополію під юрисдикцію Вселенського Патріархату.

15 жовтня Священний Синод Руської Православної Церкви припинив євхаристійне спілкування з Константинопольським Патріархатом.

Глава УПЦ КП заявляв, що Церква, яка отримає Томос, має називатися "Українська Православна Церква". Однак такою є офіційна юридична назва Церкви, яка вже існує на канонічній території Руської Православної Церкви.