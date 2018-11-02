Православні відзначили пам'ять преподобного Феофана Рихлівського
13:03, 02 листопада 2018Православ`я
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Богослужіння в день пам'яті преподобного Феофана Рихлівського / orthodox.cn.ua
Богослужіння в день пам'яті преподобного Феофана Рихлівського, 1 листопада, було звершено в Успенському храмі смт Короп.
Богослужіння звершили представники єпископату УПЦ у співслужінні духовенства, повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії УПЦ.
За богослужінням була виголошена сугуба молитва за мир в Україні та про єдність Православної Церкви.
Наприкінці богослужіння відбувся молебень перед ракою з чесними мощами преподобного Феофана Рихлівського.
Після завершення молебню архієпископ Климент звернувся до віруючих зі словом проповіді. Також він привітав протодиякона Андрія Лотанюка з 35-річчям і вручив ювілярові святу просфору.
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