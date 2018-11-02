Православні відзначили пам'ять преподобного Феофана Рихлівського

Богослужіння в день пам'яті преподобного Феофана Рихлівського, 1 листопада, було звершено в Успенському храмі смт Короп.

Богослужіння звершили представники єпископату УПЦ у співслужінні духовенства, повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії УПЦ.

За богослужінням була виголошена сугуба молитва за мир в Україні та про єдність Православної Церкви.

Наприкінці богослужіння відбувся молебень перед ракою з чесними мощами преподобного Феофана Рихлівського.

Після завершення молебню архієпископ Климент звернувся до віруючих зі словом проповіді. Також він привітав протодиякона Андрія Лотанюка з 35-річчям і вручив ювілярові святу просфору.