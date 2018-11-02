На Дніпропетровщині побудують православний храм на честь преподобного Сергія Радонезького

У місті Перещепине 1 листопада відбулося встановлення та освячення хреста на місці будівництва храму на честь преподобного Сергія Радонезького.

Урочистий чин очолив протоієрей Сергій Заброцький настоятель Свято-Покровського храму селища Кулебівка, благочинний Другого Новомосковського церковного округу у співслужінні духовенства, повідомляє прес-служба Дніпропетровської єпархії УПЦ.

Необхідність у ще одному приході з'явилася понад 10 років тому і була ідея побудувати монастир на честь святого преподобного Сергія Радонезького, міськрадою була виділена земля, але внаслідок різних причин на цьому етапі все й зупинилося. У 2017 році настоятелем новоствореної громади митрополитом Іринеєм призначений протоієрей Андрій Петрич і були організовані регулярні богослужіння. Парафія має гостру потребу у своєму приміщенні.