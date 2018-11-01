На Вінниччині освятили новий православний храм на честь Казанської ікони Божої Матері

На Вінниччині 1 листопада митрополит Могилів-Подільський і Шаргородський Агапіт звершив чин освячення нового храму Казанської ікони Божої Матері у селі Жабелівка Вінницького району.

Після освячення Архіпастир разом з духовенством району звершив першу Божественну літургію у храмі, повідомляє сайт Вінницької єпархії УПЦ.

Під час богослужіння молились ветерани АТО та матері загиблих у АТО місцевих мешканців.

Після Літургії та хресної ходи навколо храму митрополит Агапіт привітав настоятеля храму протоієрея Анатолія Кузнєцова та вірян з освяченням храму. З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія владика Агапіт нагородив отця Анатолія орденом святого рівноапостольного князя Володимира. Також орденами, медалями та благословенними грамотами Вінницької єпархії були нагороджені меценати і активні парафіяни храму.