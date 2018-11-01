На Кіпрі намісник Святогірської лаври очолив міжнародний чернечий форум

Делегація на чолі з намісником Свято-Успенської Святогірської лаври митрополитом Святогірським Арсенієм вчора прилетіла до міста Ларнака (острів Кіпр, Греція) для участі у міжнародній конференції, яка розпочалася сьогодні.

Конференція «Монашество Росії і Кіпру: духовно-культурні зв'язки» розпочалася сьогодні і триватиме три дні. Як член Колегії Синодального відділу з монастирів і чернецтва архієрей Української Православної Церкви владика Арсеній очолює цей форум, повідомляє "Фома в Україні".

Всього до делегації від РПЦ увійшли понад 50 осіб. Це: намісник Донського монастиря єпископ Бронницький Парамон, єпископ Дмитровський Феофілакт, єпископ Туапсинський Діонісій, ігумени та ігумені монастирів Руської Православної Церкви, а також супроводжуючі особи у священному сані, хор, організатори та перекладачі.

Численну делегацію ченців зустрів митрополит Тамаський і Ориниський Ісая (Кіпрська Православна Церква). У Ларнаці учасники конференції відвідали храм на честь праведного Лазаря, монастир рівноапостольної Фекли.