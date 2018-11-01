Аеропорт Сімферополя пропонують назвати на честь святителя Луки Кримського

Аеропорт Сімферополя можуть назвати ім'ям видатного святого і лікаря святителя Луки Кримського (Войно-Ясенецького).

Ім'я святителя Луки увійшло до переліку імен для сімферопольського повітряного порту в рамках проходить конкурсу з присвоєння імен видатних співвітчизників головним аеропортам у різних регіонах країни, повідомляє сайт Кримської єпархії УПЦ.

За святого Луку Кримського проголосували понад 500 людей, що дозволить включити його ім'я до третього етапу Всеросійського конкурсу.

У рамках конкурсу «Великі імена Росії» на спеціальному порталі будь-який бажаючий може залишити пропозицію і зробити свій особистий вибір за назвою аеропортів країни на честь видатних співвітчизників. Фінальне голосування за імена російських аеропортів відбудеться з 12 по 30 листопада 2018 року.