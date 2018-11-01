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Аеропорт Сімферополя пропонують назвати на честь святителя Луки Кримського

17:43, 01 листопада 2018
Православ`я
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Ім'ям святителя Луки Кримського можуть назвати аеропорт Сімферополя / foma.ru

Ім'я святителя Луки увійшло до переліку імен для сімферопольського повітряного порту в рамках проходить конкурсу з присвоєння імен видатних співвітчизників головним аеропортам у різних регіонах країни, повідомляє сайт Кримської єпархії УПЦ.

За святого Луку Кримського проголосували понад 500 людей, що дозволить включити його ім'я до третього етапу Всеросійського конкурсу.

У рамках конкурсу «Великі імена Росії» на спеціальному порталі будь-який бажаючий може залишити пропозицію і зробити свій особистий вибір за назвою аеропортів країни на честь видатних співвітчизників. Фінальне голосування за імена російських аеропортів відбудеться з 12 по 30 листопада 2018 року.

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