Митрополит Антоній - про те, як досвід допомагає віруючій людині (рос.)

Управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний (Паканич) – о том, как опыт помогает верующему человеку.

– Бог познается не столько с помощью знаний, сколько опытом жизни в Нем. Тот, кто не прочувствовал это опытным путем, не испробовал, к сожалению, не всегда в состоянии самостоятельно отличить истинную веру от лжеучений.

Сегодняшняя ситуация вокруг православной веры иллюстрирует слова Спасителя, сказанные почти две тысячи лет назад: "Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные". Господь не просто говорит нам, Его чадам, что волки придут, а предупреждает: берегитесь! Таким образом Он указывает на большую опасность, исходящую от них.

Приходящие лжеучителя будут не явными врагами, не станут открыто противостоять Христу, Его учению, Его Церкви, а начнут очень коварно действовать, скрытно, тщательно маскируясь. Их будет трудно сразу распознать под личиной, потребуется особая тщательность. Они могут вполне благопристойно выглядеть, говорить на первый взгляд правильные слова, облачаться как пастыри, но по сути будут не пастырями стада Божия, а хищными волками, затесавшимися в нем, от которых следует всячески уклоняться.

Господь нам дает подсказку, как можно выявить ложь и обман, как узнать замаскированного волка в стаде. По плодам.

Волк – хищное животное, он нападает на свою жертву и убивает ее, перед этим долго подстерегает, выжидая удачное время, чтобы напасть на стадо. Его плоды всегда кровавы.

Плод же духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5:22). Не может любящий нападать и захватывать, присваивать чужое и делать больно брату. Такие действия всегда порождают боль, смущение и смуту, которые противостоят истине и добру, удаляют от мира, смирения и любви. "…Будьте единомысленны, мирны, – и Бог любви и мира будет с вами", – говорит апостол Павел. Где нет любви, там нет Бога.

Истинная вера ведет человека к Живому Христу, к Которому должны быть устремлены все силы нашей души, ведь в Нем весь смысл нашего бытия. Если такой веры нет, значит и Христа нет в нашей жизни, а вера наша тщетна.

"Православие есть истинное Богопознание и Богопочитание; Православие есть поклонение Богу Духом и Истиною; Православие есть прославление Бога истинным познанием Его и поклонением Ему...", –поучает свт. Игнатий Брянчанинов.

Будем же молить Господа о даровании нам прозрения духовного в поиске истины, твердости в подражании Христу, верности в служении Его Церкви. Будем всегда и во всем следовать только за истинным Пастырем!

"Вести"