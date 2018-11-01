У Ботсвані Патріарх Іриней освятив перший сербський храм

Патріарх Сербський Іриней освятив першу сербську Церкву в Ботсвані.

Храм у столиці африканської республіки місті Габороне присвячений святому Саві Сербському, повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на офіційний сайт СПЦ.

Сьогодні в Ботсвані живе чимало православних греків, близько 40 сербських сімей (в основному в Габороне), а також росіяни, болгари та румуни. Протягом останніх 30 років грецька громада намагалася заснувати власний храм, проте ці спроби не привели до успіху.

Праці, спрямовані на відкриття в Ботсвані Сербської Православної Церкви почалися на Великдень 2015 року, коли Габороне відвідав службовець в ПАР священик Ісайло Маркович. Незабаром глава сербської громади Мілівой Ніколіч і його дружина пожертвували свої власні кошти на придбання земельної ділянки, на ньому був поставлений хрест і почався збір грошей на будівництво храму.

У тому ж році сербська делегація відвідала Патріарха Іринея, який дав своє благословення на будівництво. Будувати храм також благословив Олександрійський Патріарх Феодор. Після цього в Габороне побував архієпископ Йоханнесбурзький і Преторійський Дамаскін, який знайомився з планами сербської громади.

Протягом наступних місяців проходило узгодження питання з місцевою владою, які не дали дозвіл на зведення храму в початково запланованому місці. У результаті церкву було вирішено побудувати в Пакалане – найвіддаленішому районі столиці. У липні 2016 була куплена нова ділянка, і знову спонсором виступив Мілівой Ніколіч.

22 липня на земельній ділянці відбулася перша молитва і був встановлений хрест, а 15 жовтня був закладений перший камінь у фундамент храму. У фундамент церкви лягли камені, привезені з Белграда, Крушеваца, Арханджеловаца, Студениці, Острозького монастиря, Нові-Сада, а також з Мир Лікійських – із гробниці святого Миколая.