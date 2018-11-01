У Дніпрі виступив монаший хор Свято-Троїцького Іонинського монастиря

Увечері 29 жовтня в Дніпровському академічному театрі драми і комедії, з благословення митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея, центр православної культури «Лествиця» представив черговий музичний проект Андрія Шипка "Місце зустрічі – Острів класики".

На цей раз порадував глядачів монаший хор Свято-Троїцького Іонинського чоловічого монастиря Києва під керівництвом регента професора, заслуженого діяча мистецтв України протоієрея Дмитра Болгарського, повідомляє сайт Дніпровської єпархії УПЦ.

Перед початком концерту весь зал оплесками вітав митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея, керуючого Дніпропетровською єпархією Української Православної Церкви, якого привітали з 25-річним ювілеєм служіння на Дніпропетровський кафедрі.

У програмі виступу прозвучали пісні перших століть християнства – композиції майже двотисячолітньої давності і найсучасніші зразки православних піснеспівів.

Концертна програма була присвячена 30-річчю відродження чернечого життя Успенської Києво-Печерської лаври, яке урочисто відзначається цього року.