Найбільш ефективно сьогодні писати про Церкву в стандартах світської журналістики - фестиваль ЗМІ

Християнське свідчення миру, розповідь про Спасителя - головна мета інформаційної місії Православної Церкви, а не перемога в суперечці над опонентом.

Про це сказав Патріарх Кирил на зустрічі з учасниками фестивалю «Віра і слово», повідомляє сайт журналу «Фома».

"Учасники інформаційних воєн завжди своєю метою мають перемогу над опонентом. Ось цими інформаційними війнами наповнений сучасний медійний простір", - зазначив Патріарх Кирил.

У свою чергу він закликав представників православних ЗМІ "передавати людям свідчення про Христа, про Церкву, про спасіння, але не словами церковної проповіді, а притаманними сучасній журналістиці словами, думками і категоріями".

При цьому він нагадав про відповідальність інформаційного служіння, закликавши православних журналістів не ганятися за рейтингами.

"Якщо ви берете на себе сміливість і відповідальність представляти Церкву перед Богом, якщо ви розумієте, що вашою головною справою є свідоцтво про християнські істини, то відповідно до цього має вибудовуватися і тактика вашої роботи. Вміння відрізняти правду від того, що на неї схоже, мужність поширювати правду, а не брехню, розраховану на високі рейтинги і лайки, - ось, що повинно відрізняти професіонала", - підкреслив Патріарх Кирил.

Форум православних ЗМІ «Віра і слово» зібрав представників понад 300 єпархій. Також до Москви на фестиваль приїхала делегація Української Православної Церкви, а у храмі Христа Спасителя відкрилася виставка, присвячена 30-річчю відродження чернечого життя у Києво-Печерській лаврі.