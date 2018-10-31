Предстоятель Руської Православної Церкви Патріарх Кирил розкрив подробиці свого візиту на Фанар, який відбувся 31 серпня.

Про особливості зустрічі з Константинопольським Патріархом Варфоломієм він розповів, відповідаючи на запитання учасників фестивалю православних ЗМІ "Віра і слово", повідомляє російське інформагентство.

"Мені хтось із колег сказав: не треба їхати, це принизливо. А я подумав - ні, це не принизливо <...>. Я готовий пішки йти куди завгодно - аби тільки запобігти такому розвитку подій, до якого, на жаль, ми прийшли сьогодні", - розповів він.

"Навіть коли я відчував, що емоційний рівень мого співрозмовника починає перевищувати допустимий рівень - я його за руку візьму, по-братськи скажу: «Ну, давайте спокійніше, ну, поговорімо...»", - додав він.

Патріарх Кирил розповів про позиції Патріарха Варфоломія.

"Позиція щодо України вже тоді була виражена досить різко та радикально. Але все-таки ще раз хочу сказати: надія вмирає останньою. Поговорили «від серця до серця», але цей крок не привів до позитивних результатів. Але за це вже не наша відповідальність", - сказав предстоятель РПЦ.