300 історичних фотографій Києво-Печерської лаври представили в храмі Христа Спасителя

Експозиція «Хресний шлях Лаври», приурочена до 30-річчя відродження чернечого життя у Києво-Печерській лаврі, представлена в московському храмі Христа Спасителя.

Близько 300 знімків можна побачити на виставці, повідомив головний редактор журналу «Фома в Україні» протодиякон Олександр Карпенко на своїй сторінці в Фейсбук.

«Понад 1500 фотографій були відібрані для роботи творчої групи, близько 300 знімків увійшли до складу експозиції. Фотовиставка, побудована так, що глядач може пройти разом із насельниками Лаври все ХХ століття, ознайомитися з основними віхами новітньої історії та головними Лаврськими святинями», - розповів він.

Отець Олександр розповів про місії виставки.

«Ми постаралися передати всі ключові події на шляху Лаври в ХХ столітті. Неупереджений об'єктив фотографа вловив їх у портретах і панорамах, історичних видах і замальовках: радісних і сумних, трагічних і піднесених – все це сторінки нашої спільної історії. Історії не лише Лаври, а й всієї країни, народом, з яким монастир пройшов свій Хресний шлях – через все XX століття – від смерті до воскресіння», - зазначив він.

Отець Олександр наголосив, що «за 30 років, які пройшли від відродження молитви й чернечого подвигу було зроблено багато. Лавра набула вигляд ще більш благоліпний, ніж в дореволюційну епоху. В обителі розпочалась масштабна реконструкція храмів і будівель, більшість з яких на момент передачі перебували в руїнах. Багато доводилося зводити практично заново. Відроджувалися й самі традиції чернечого життя, лаврського богослужіння та співу».

Як повідомлялося раніше, Предстоятель Руської Православної Церкви Патріарх Кирил відвідав фотовиставку 30 жовтня у супроводі намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла.