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До столичного Голосіївського монастиря у день 30-річчя від дня смерті черниці Аліпії прийшли понад 100 тисяч православних

23:05, 30 жовтня 2018
Православ`я
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Святкове богослужіння очолив керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній / facebook.com/MitropolitAntoniy

У Свято-Покровський Голосіївський чоловічий монастир Києва 30 жовтня, у день 30-ї річниці від дня смерті черниці Аліпії (Авдєєвої) - подвижниці, особливо шанованої православними християнами в Україні, прийшли понад 100 тисяч киян та гостей міста.

Святкове богослужіння у монастирі очолив керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній (Паканич).

/ .facebook.com/MitropolitAntoniy

Як повідомляє кореспондент "УНІАН-Релігії", після Божественної літургії відбулася панахида за матінкою Аліпією. Також у цей день на всіх гостей свята чекала традиційна святкова трапеза - роздача відомого монастирського частування у пам'ять про матінку.

/ .facebook.com/MitropolitAntoniy

Як повідомили в Голосіївському монастирі, "всі бажаючі подякувати матінці за надану допомогу або попросити її молитов, можуть прийти до монастиря цілодобово. До 31 жовтня доступ до її усипальниці буде відкритий усю ніч".

/ .facebook.com/MitropolitAntoniy

На честь 30-річчя кончини черниці Аліпії монастир видав унікальну книгу про чудеса і зцілення за святими молитвами подвижниці.

/ .facebook.com/MitropolitAntoniy

Довідка «УНІАН-Релігії»

Монахиня Аліпія народилася 16 березня (3 березня - за старим стилем) 1905 року. Була пострижена в чернецтво у 1940-х роках у Києво-Печерській лаврі. За смиренне несення скорбот і численні духовні подвиги Господь дарував їй дар зцілення і прозорливості. У 1979 році монахиня Аліпія оселилася на руїнах знищеної у 1926 році Голосіївської пустені, де несла свій духовний подвиг. Сюди до неї приходило безліч людей із проханнями про зцілення і духовну допомогу. 30 жовтня 1988 черниця Аліпія відійшла до Господа і була похована на Лісовому кладовищі міста Києва. 18 травня 2006 року за благословенням Предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Володимира тіло блаженної стариці перепоховали у Голосіївському монастирі, в усипальниці під храмом на честь ікони Божої Матері «Живоносне джерело». Матінка Аліпія поки не зарахована до лику святих, водночас її шанування можна порівняти з шануванням православними християнами Матрони Московської.

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