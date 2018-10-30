До столичного Голосіївського монастиря у день 30-річчя від дня смерті черниці Аліпії прийшли понад 100 тисяч православних

У Свято-Покровський Голосіївський чоловічий монастир Києва 30 жовтня, у день 30-ї річниці від дня смерті черниці Аліпії (Авдєєвої) - подвижниці, особливо шанованої православними християнами в Україні, прийшли понад 100 тисяч киян та гостей міста.

Святкове богослужіння у монастирі очолив керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній (Паканич).

Як повідомляє кореспондент "УНІАН-Релігії", після Божественної літургії відбулася панахида за матінкою Аліпією. Також у цей день на всіх гостей свята чекала традиційна святкова трапеза - роздача відомого монастирського частування у пам'ять про матінку.

Як повідомили в Голосіївському монастирі, "всі бажаючі подякувати матінці за надану допомогу або попросити її молитов, можуть прийти до монастиря цілодобово. До 31 жовтня доступ до її усипальниці буде відкритий усю ніч".

На честь 30-річчя кончини черниці Аліпії монастир видав унікальну книгу про чудеса і зцілення за святими молитвами подвижниці.

Довідка «УНІАН-Релігії»

Монахиня Аліпія народилася 16 березня (3 березня - за старим стилем) 1905 року. Була пострижена в чернецтво у 1940-х роках у Києво-Печерській лаврі. За смиренне несення скорбот і численні духовні подвиги Господь дарував їй дар зцілення і прозорливості. У 1979 році монахиня Аліпія оселилася на руїнах знищеної у 1926 році Голосіївської пустені, де несла свій духовний подвиг. Сюди до неї приходило безліч людей із проханнями про зцілення і духовну допомогу. 30 жовтня 1988 черниця Аліпія відійшла до Господа і була похована на Лісовому кладовищі міста Києва. 18 травня 2006 року за благословенням Предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Володимира тіло блаженної стариці перепоховали у Голосіївському монастирі, в усипальниці під храмом на честь ікони Божої Матері «Живоносне джерело». Матінка Аліпія поки не зарахована до лику святих, водночас її шанування можна порівняти з шануванням православними християнами Матрони Московської.