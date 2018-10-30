У РПЦ вважають, що "трагедія в Україні має містичний вимір"

Патріарх Кирил пояснює дії Константинополя в Україні "глобальним замовленням на руйнування острова свободи", яким, на його думку, є Руська Православна Церква.

Про це Предстоятель РПЦ сказав на зустрічі з учасниками фестивалю "Віра і слово" в Москві, повідомляє «Українська правда», цитуючи російські ЗМІ.

"Ставки дуже великі, і замовлення на руйнування єдності нашої Церкви - це замовлення, яке має глобальний вимір. Це не просто боротьба за юрисдикцію, це боротьба за руйнування єдиної потужної православної сили у світі. Коли ми говоримо 150 мільйонів, це дійсно так", - сказав Патріарх Кирил.

Водночас він пояснив, чому називає Православ'я "островом свободи".

"Ми вільні від панування чужих над нами думок", - пояснив Патріарх Кирил.

На його думку, "трагедія України має містичний вимір".