У храмі Христа Спасителя відкрилася виставка, присвячена Києво-Печерській лаврі
20:38, 30 жовтня 2018Православ`я
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У храмі Христа Спасителя відкрилася виставка, присвячена Києво-Печерській лаврі / foto.patriarchia.ru
У храмі Христа Спасителя в Москві відкрилася виставка, присвячена 30-річчю відродження чернечого життя у Києво-Печерській лаврі.
Фотовиставка «Хресний шлях Лаври» включає фотографії різних років, які розповідають про життя обителі протягом понад століття - від дореволюційного періоду до наших днів, повідомляє patriarchia.ru.
Патріарх Кирил відвідав фотовиставку у супроводі намісника Успенської Києво-Печерської лаври митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла.
Також у Залі церковних соборів Храму Христа Спасителя відбулася зустріч Патріарха Кирила з учасниками VIII Міжнародного фестивалю «Віра і слово», який проходить у підмосковному пансіонаті «Клязьма».
Фестиваль проходить раз на два роки, починаючи з 2004 року. Цього року центральними темами форуму стали соціальне і молодіжне служіння Церкви.
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