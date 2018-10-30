У храмі Христа Спасителя відкрилася виставка, присвячена Києво-Печерській лаврі

У храмі Христа Спасителя в Москві відкрилася виставка, присвячена 30-річчю відродження чернечого життя у Києво-Печерській лаврі.

Фотовиставка «Хресний шлях Лаври» включає фотографії різних років, які розповідають про життя обителі протягом понад століття - від дореволюційного періоду до наших днів, повідомляє patriarchia.ru.

Патріарх Кирил відвідав фотовиставку у супроводі намісника Успенської Києво-Печерської лаври митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла.

Також у Залі церковних соборів Храму Христа Спасителя відбулася зустріч Патріарха Кирила з учасниками VIII Міжнародного фестивалю «Віра і слово», який проходить у підмосковному пансіонаті «Клязьма».

Фестиваль проходить раз на два роки, починаючи з 2004 року. Цього року центральними темами форуму стали соціальне і молодіжне служіння Церкви.