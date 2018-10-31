На міжнародному фестивалі православних ЗМІ презентували фільм про Києво-Печерську лавру

На VIII Міжнародному фестивалі «Віра і слово» відбувся показ фільму «Києво-Печерська лавра. Фотографія тисячоліття», підготовленого телеканалом «Інтер» до 30-річчя відновлення чернечого життя в обителі.

Після показу головний редактор телеканалу «Інтер» Антон Нікітін обговорив фільм з учасниками фестивалю, повідомляється на сайті Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством та ЗМІ Руської Православної Церкви.

Делегати обговорили історію Києво-Печерської лаври, її сьогоднішнє становище, життя ченців, а також процес створення показаного фільму.

Головний редактор телеканалу «Інтер» зазначив, що фільми, які стверджують цінність спільних святинь, важливо створювати незалежно від політичної кон'юнктури. Також Антон Нікітін поділився з учасниками фестивалю планами представити фільм в Оксфорді.

Форум зібрав представників понад 300 єпархій. Також у Москву на "Віру і слово" приїхала делегація Української Православної Церкви. У храмі Христа Спасителя відкрилася виставка, присвячена 30-річчю відродження чернечого життя у Києво-Печерській лаврі.