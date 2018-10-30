Одеські священики відправили посилки у в'язниці у відповідь на листи ув'язнених

У рамках одного з напрямків діяльності з надання допомоги виправним установам співробітники відділу з благодійності та соціального служіння Одеської єпархії УПЦ допомогли ряду ув'язнених, які відбувають покарання у виправних закладах України.

За проханнями, які надійшли у листах від самих ув'язнених, були закуплені продукти і засоби особистої гігієни на кілька десятків людей і доставлені у виправні установи Одеської, Харківської, Чернігівської, Хмельницької, Вінницької, Житомирської та Херсонської областей України. Про це повідомляє "Православна Одеса".

"Не перший рік, з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, соціальний відділ Одеської єпархії здійснює свою діяльність у різних напрямках, основною метою яких є надання допомоги нужденним", - розповіли в Одеській єпархії.