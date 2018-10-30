У РПЦ пропонують регулярно проводити Всеправославні Собори

Всеправославні Собори для обговорення церковних питань треба проводити "не раз на сто років, а регулярно".

Про це сказав Патріарх Кирил на зустрічі з учасниками VIII фестивалю православних ЗМІ «Віра і слово», повідомляє сайт журналу «Фома».

«Треба, щоб Собори у нас збиралися не раз на сто років, але щоб вони збиралися регулярно, і тоді ми могли б дійсно соборним розумом обговорювати проблеми, які виникають», - сказав Патріарх Кирил.

Він також додав, що про це говорив 31 серпня у Стамбулі на зустрічі з Патріархом Константинопольським Варфоломієм.

Як зазначив Патріарх Кирил, якби такий Собор вдалося провести зараз, то на ньому можна було б обговорити церковну ситуацію в Україні.