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На фестивалі православних ЗМІ розповіли про успішні проекти Церкви у соцмережах

18:10, 30 жовтня 2018
Православ`я
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На «Вірі і слові» розповіли про успішні проекти Церкви в соцмережах / foma.ru

Роботу Руської Православної Церкви в соціальних мережах обговорили на панельній дискусії «Місія у соціальних медіа» 29 жовтня в рамках VIII фестивалю православних ЗМІ «Віра і слово».

Про це повідомляє сайт журналу "Фома".

Ведуча телеканалу «Спас» Олена Жосул зазначила, що учасники дискусії — автори і модератори найбільш активних і успішних православних акаунтів у соцмережах — наочний приклад того, як православний контент сьогодні може бути затребуваний аудиторією соцмедіа, у тому числі і при відсутності бюджету на просування.

Про досвід своєї роботи у соцмережах розповів найпопулярніший священнослужитель-блогер, настоятель Нікольського храму священик Павло Островський.

На думку отця Павла, кожен священик, який веде свій особистий блог, повинен мати почуття відповідальності перед своєю віртуальною «паствою».

/ foma.ru

Зі свого боку, керівник фонду «Жінки за життя» Москвітіна Наталія розповіла, як через два роки роботи в соцмережах їй і колегам вдалося зібрати мережу з понад 3 тисяч волонтерів по всім регіонам, які кожен день у режимі онлайн допомагають жінкам, які вирішили відмовитися від абортів.

Прес-секретар П'ятигорської і Черкеської єпархії протоієрей Михайло Самохін поділився єпархіальним досвідом успішної роботи у соцмережах. Зокрема, він зазначив, що така робота вже давно вийшла за межі єпархії. Наприклад, проповіді правлячого архієрея переводяться на англійську мову православними добровольцями в Індії.

Про досвід роботи в соцмедіа у конфліктних ситуаціях та правила адекватної реакції на антицерковних опонентів розповіли голова прес-служби Архангельської єпархії Михайло Насонов і головний редактор журналу «ФОМА в Україні» протодиякон Олександр Карпенко. Також вони відзначили важливість цікавого висвітлення в регіональних блогах значущих подій і персоналій місцевого масштабу.

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