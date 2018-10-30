На фестивалі православних ЗМІ розповіли про успішні проекти Церкви у соцмережах

Роботу Руської Православної Церкви в соціальних мережах обговорили на панельній дискусії «Місія у соціальних медіа» 29 жовтня в рамках VIII фестивалю православних ЗМІ «Віра і слово».

Про це повідомляє сайт журналу "Фома".

Ведуча телеканалу «Спас» Олена Жосул зазначила, що учасники дискусії — автори і модератори найбільш активних і успішних православних акаунтів у соцмережах — наочний приклад того, як православний контент сьогодні може бути затребуваний аудиторією соцмедіа, у тому числі і при відсутності бюджету на просування.

Про досвід своєї роботи у соцмережах розповів найпопулярніший священнослужитель-блогер, настоятель Нікольського храму священик Павло Островський.

На думку отця Павла, кожен священик, який веде свій особистий блог, повинен мати почуття відповідальності перед своєю віртуальною «паствою».

Зі свого боку, керівник фонду «Жінки за життя» Москвітіна Наталія розповіла, як через два роки роботи в соцмережах їй і колегам вдалося зібрати мережу з понад 3 тисяч волонтерів по всім регіонам, які кожен день у режимі онлайн допомагають жінкам, які вирішили відмовитися від абортів.

Прес-секретар П'ятигорської і Черкеської єпархії протоієрей Михайло Самохін поділився єпархіальним досвідом успішної роботи у соцмережах. Зокрема, він зазначив, що така робота вже давно вийшла за межі єпархії. Наприклад, проповіді правлячого архієрея переводяться на англійську мову православними добровольцями в Індії.

Про досвід роботи в соцмедіа у конфліктних ситуаціях та правила адекватної реакції на антицерковних опонентів розповіли голова прес-служби Архангельської єпархії Михайло Насонов і головний редактор журналу «ФОМА в Україні» протодиякон Олександр Карпенко. Також вони відзначили важливість цікавого висвітлення в регіональних блогах значущих подій і персоналій місцевого масштабу.