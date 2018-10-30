Митрополит УПЦ взяв участь в урочистостях з нагоди 95-річчя створення Турецької Республіки
14:00, 30 жовтня 2018Православ`я
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Митрополит Агафангел відвідав дипломатичне представництво / eparhiya.od.ua
На запрошення Генерального консула Туреччини в Одесі пана Садін Аййилдиза митрополит Агафангел 29 жовтня відвідав дипломатичне представництво, де взяв участь в урочистостях з нагоди 95-ї річниці створення Турецької Республіки.
Про це повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.
Вітаючи Генерального консула, владика привітав дипломата з державним святом та побажав йому успіхів у подальшій діяльності на благо турецького та українського народів.
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