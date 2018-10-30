У Дніпропетровській єпархії УПЦ представили музичний проект «Острів класики»

Увечері 29 жовтня в Дніпровському академічному театрі драми та комедії, з благословення митрополита Іринея, центр православної культури «Лествиця» представив черговий музичний проект Андрія Шипка Місце зустрічі – «Острів класики».

Як повідомляє прес-служба Дніпропетровської єпархії УПЦ, глядачів порадував монаший хор Свято-Троїцького Іонинського чоловічого монастиря Києва, під керівництвом регента професора, заслуженого діяча мистецтв України протоієрея Дмитра Болгарського.

Перед початком концерту весь зал оплесками вітав митрополита Іринея, якого привітали з 25-річним ювілеєм служіння на Дніпропетровський кафедрі.

У програмі виступу прозвучали пісні перших століть християнства – композиції майже двотисячолітньої давності та найсучасніші зразки православних піснеспівів.

Концертна програма була присвячена 30-річчю відродження чернечого життя в Успенській Києво-Печерській лаврі, яке урочисто відзначається у цьому році.

Весь зал театру був заповнений, на «Острів класики» було роздано понад тисячу запрошень.

Режисер музичного проекту, заслужений працівник культури України протоієрей Ігор Собко повідомив, що наступний концерт чергового «Острова класики» пройде в травні 2019 року.