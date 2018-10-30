У Голосіївському монастирі відзначають 30-річчя представлення матінки Аліпії: доступ в усипальницю відкритий цілодобово

У Свято-Покровському Голосіївському монастирі столиці сьогодні, 30 жовтня, відзначають 30-річчя від дня упокоєння відомої благочестивої монахині - матінки Аліпії.

Як повідомляє кореспондент "УНІАН-Релігії", доступ в усипальницю матінки відкритий цілодобово, щоб тисячі паломників, які приїхали з усієї України могли вклонитися її мощам.

Богослужіння в цей день очолює Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій.

Монахиня Аліпія (в миру – Агафія Тихонівна Авдєєва) народилася в 1905 році в Пензенській губернії, а в 1917-му, коли дівчинці було 12 років, більшовики розстріляли її батьків у неї на очах. Ведучи благочестиве життя, Агафія поневірялася по монастирях і під час Другої світової війни була пострижена у чернецтво в Києво-Печерській лаврі. Дар зцілення і прозорливості матінка Аліпія отримала ще за життя, і багато людей приходили до неї в Голосіївську обитель за духовною допомогою та йшли зціленими.

Кожен місяць в 30-х числах кількість паломників монастиря досягає 5-20 тис., а в день упокоєння подвижниці, 30 жовтня, ця цифра досягає понад 100 тис. віруючих. На місці будинку подвижниці сьогодні споруджена каплиця Святителя Миколая, де зберігаються речі матінки Аліпії, знайдені після знайдення її мощей, її чернеча іконка і пляшечка зі святою водою.

У пам'ять про матінку братія монастиря і сьогодні годує людей – щодня сніданки та обіди тут отримують 50-70 бездомних та малозабезпечених. Крім того, монастирською кашею пригощають всіх прочан.

Завдяки матінці Аліпії, до якої не вичерпуються потоки паломників, сім років тому при монастирі відкрилося Монастирське духовно-професійне училище ім. прп. Іоанна Дамаскіна, де сьогодні навчаються і живуть на повному пансіоні 240 дітей із малозабезпечених сімей.