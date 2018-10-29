На фестивалі православних ЗМІ представлять понад 500 сайтів

У понеділок 29 жовтня в підмосковному пансіонаті «Клязьма» відкрився VIII Міжнародний фестиваль православних ЗМІ «Віра і слово», на який з'їхалися понад 500 представників єпархіальних ЗМІ.

У роботі фестивалю беруть участь керівники інформаційних підрозділів, редактора і представники православних ЗМІ та єпархіальних медіапроектів, повідомляє сайт журналу "Фома".

Напередодні офіційного відкриття фестивалю у неділю, 28 жовтня, голова Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда провів традиційну дружню зустріч з гостями «Віри і слова».

Сам фестиваль у понеділок 29 жовтня розпочався з молебню. На учасників чекає щоденна насичена програма: круглі столи, майстер-класи та презентації єпархіальних медіа-ресурсів.

Так, у перший день роботи «Віри і слова», заст. директора Фонду «Фома Центр» Олексій Соколов на досвіді журналу «Фома» розповів про те, як успішно створити і просунути класичне медіа в еру Інтернет-технологій.

VIII Міжнародний фестиваль православних ЗМІ «Віра і слово» триватиме до 1 листопада.