Під Запоріжжям останки воїнів Другої світової перепоховали за православними традиціями

На Запоріжжі 26 жовтня останки 65 воїнів Другої світової перепоховали за православними традиціями.

У перепохованні останків загиблих воїнів у селі Малий Утлюг Запорізької області взяли участь благочинний Мелітопольського районного округу ігумен Макарій (Шадрін) разом з настоятелем храму Петра і Павла с. Високе Мелітопольського району ієреєм Василем Галетою. Про це повідомляє сайт Запорізької єпархії УПЦ.

Захід приурочено до 75-річчя визволення села від фашистських загарбників і реставрації братської могили.

Голова сільської ради с. Малий Утлюг подякував усім, хто брав участь у реставрації Братської могили.

Володимир Смердов – керівник 268 пошуковиків, розповів, як важко даються розкопки, а "сльози рікою ллються у тих, хто знаходить останки".

Благочинний здійснив над останками загиблих панахиду. По закінченні перепоховання на всіх присутніх чекала братська трапеза.