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Під Запоріжжям останки воїнів Другої світової перепоховали за православними традиціями

23:34, 29 жовтня 2018
Православ`я
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Останки 65 воїнів перепоховали за православними традиціями / hramzp.ua

У перепохованні останків загиблих воїнів у селі Малий Утлюг Запорізької області взяли участь благочинний Мелітопольського районного округу ігумен Макарій (Шадрін) разом з настоятелем храму Петра і Павла с. Високе Мелітопольського району ієреєм Василем Галетою. Про це повідомляє сайт Запорізької єпархії УПЦ.

/ hramzp.ua

Захід приурочено до 75-річчя визволення села від фашистських загарбників і реставрації братської могили.

/ hramzp.ua

Голова сільської ради с. Малий Утлюг подякував усім, хто брав участь у реставрації Братської могили.

/ hramzp.ua

Володимир Смердов – керівник 268 пошуковиків, розповів, як важко даються розкопки, а "сльози рікою ллються у тих, хто знаходить останки".

Благочинний здійснив над останками загиблих панахиду. По закінченні перепоховання на всіх присутніх чекала братська трапеза.

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