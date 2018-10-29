На Поліссі священики УПЦ відспівали сержанта прикордонних військ, загиблого в ООС

Православне Полісся у селі Залужжя Дубровицького району Рівненської області у неділю, 28 жовтня, провело в останню путь воїна ООС - старшого сержанта Олександра Котяша, 1992 року народження.

На прохання батьків загиблого чин похорону очолив протоієрей Павло Коваль, настоятель Свято-Іллінського Храму села Залужжя, повідомляє сайт Сарненської єпархії УПЦ.

Протоієрей Павел Коваль висловив співчуття керуючого єпархією, митрополита Анатолія рідним загиблого, зокрема, він сказав: «Церква разом із рідними оплакує смерть воїна, молитовно просить у Бога прощення гріхів і безсмертя його душі. На жаль, як зазначив Митрополит Анатолій, - це не перший поліщук, який поклав своє життя заради цілісності кордонів нашої держави і мирного життя наших співвітчизників».

Воїн загинув від вогнепального поранення 24 жовтня, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. У покійного залишилися батьки і два брата.

В останню путь провести загиблого прийшли рідні, однокласники, односельці.