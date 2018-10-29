Миколу Караченцова відспівав Патріарх Кирил

У московському храмі Воскресіння Словущого Патріарх Кирил звершив відспівування актора Миколу Караченцова, який помер на 74-му році життя 26 жовтня.

Про це повідомляє сайт журналу «Фома» з посиланням на російські ЗМІ.

"Здійснюючи чин відспівування, давайте всі разом помолимось, щоб Господь прийняв душу раба свого Миколая у вічні свої небесні обителі, щоб відкрив перед ним двері цього вічного життя, щоб заспокоїв тих рідних і близьких, які сьогодні особливо переживають розставання з близькою для них і дорогою людиною", - сказав на відспівуванні Патріарх Кирил.

Він також зазначив, Микола Караченцов залишиться у пам'яті багатьох "і як прекрасна людина великого таланту і здібностей, і як людина, яка з вірою у серці пройшла тяжкі роки випробувань і завершення свого життєвого шляху".

На відспівування відомого артиста цього дня до храму прийшли його рідні та близькі, друзі, шанувальники таланту артиста, а також прихожани храму, який він відвідував.

Відомий радянський і російський актор театру і кіно, Народний артист Росії Микола Караченцов помер 26 жовтня у Москві після тривалої хвороби. До свого 74-річчя він не дожив один день.