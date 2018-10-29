Уманська єпархія УПЦ відзначила 10-річчя свого існування
15:26, 29 жовтня 2018Православ`я
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Уманська єпархія УПЦ відзначила 10-річчя / eparhia-uman.org.ua
В Уманській єпархії УПЦ у Свято-Миколаївському кафедральному соборі Умані 28 жовтня молитовно відзначили 10-літній ювілей створення єпархії.
Як повідомляє прес-служба Уманської єпархії УПЦ, за Божественною літургією була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність Православної Церкви.
Богослужіння очолив митрополит Пантелеімон. Він удостоїв чергових церковних нагород кліриків єпархії
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