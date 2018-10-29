Уманська єпархія УПЦ відзначила 10-річчя свого існування

В Уманській єпархії УПЦ у Свято-Миколаївському кафедральному соборі Умані 28 жовтня молитовно відзначили 10-літній ювілей створення єпархії. Як повідомляє прес-служба Уманської єпархії УПЦ, за Божественною літургією була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність Православної Церкви. Богослужіння очолив митрополит Пантелеімон. Він удостоїв чергових церковних нагород кліриків єпархії

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter