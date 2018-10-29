Хто і навіщо сформував "Конституцію" Церкви (рос.)

В Православной Церкви существует примерно 784 древних канона, которые сформировались с I по IX век и по которым она живет до сих пор. Это не считая заповедей, приложения к канонам и отдельного устава каждой из 15 Поместных Православных Церквей. Кто и зачем их сформировал?

1

Заповеди

Те самые 10 заповедей, которые дал Бог Моисею. Все они перечислены в книге Исход (Исх 20:2–17). Формально это не документ по церковному управлению, а нравственные законы для каждого человека. Но без их исполнения следовать «каноническим» церковным документам — бессмысленно.

2

Апостольские правила

Самые древние правила, которыми руководствуется Церковь. Всего их 85. Они говорят о церковном управлении, что можно или нельзя клирикам и мирянам. Хоть правила и называются «апостольскими», ученики Христа их не писали — это часть церковного Предания, они окончательно сформировались в IV веке и были приняты на II Вселенском Соборе. Тем не менее эти правила обладают «апостольским авторитетом».

3

Правила Вселенских Соборов

Вселенский Собор — высшая власть в Церкви, поэтому его правила и догматы обязательны для Вселенского Православия. Всего 189 правил. Например, на II и III Вселенских Соборах утвердили окончательный вариант Символа веры, текст которого остался неизменным и поется во время каждой литургии.

4

Правила Поместных Соборов

320 правил. По другой нумерации — 335. Их общеобязательность признал Трулльский Вселенский Собор во втором правиле.

5

Правила святых отцов

174 правила. По другой нумерации — 175. На самом деле не все епископы (отцы) из этого списка святые в прямом смысле слова — святость не была критерием отбора. Двое из 13-ти отцов (Тимофей и Феофил Александрийские) — не включены в месяцеслов. Как и остальные правила, «Правила святых отцов» признали общеобязательными на Вселенских Соборах: Трулльском (правило 2) и VII Вселенском (правило 1).

6

Устав Церкви

В православном мире есть 15 самостоятельных (Поместных) Церквей и у каждой есть свой устав — это нормально. Устав не касается догматов, а лишь административных правил — как управлять епархиями, назначать экзархов, выбирать предстоятеля или организовать приход. В отличие от постановлений Вселенских Соборов, правил апостолов или отцов Церкви, устав каждой самостоятельной Церкви может изменяться.

7

Официальные документы, принятые на Синоде или Архиерейском Соборе

Например: «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» — документ, регулирующий отношения Церкви и общества, или документ «Об участии верных в Евхаристии», где доступным и современным языком сказано, как православному христианину нужно готовиться к Причастию.

8

Зачем нужны каноны?

Каноны, то есть правила и уставы, нужны, чтобы сохранить Православную Церковь в том виде, какой она была дарована нам Богом с первых веков христианства. Речь не об отрицании технического прогресса или другом «мракобесии», а о сохранении чистоты веры Церкви в целом и каждого христианина в отдельности, вне зависимости от внешних условий жизни. При этом церковные каноны зачастую требуют истолкования и в своих запретах или наказаниях допускают различные варианты, оставляя окончательные решения на усмотрение духовника или епископа ради пользы человека. Это не какая-то мертвая схема, а живое Предание Церкви.

"Фома"