Відспівування актора Миколая Караченцова звершить Патріарх Кирил
13:16, 29 жовтня 2018Православ`я
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Микола Караченцов / foma.ru
У храмі Воскресіння Словущого Патріарх Кирил 29 жовтня звершить відспівування актора Миколая Караченцова, який помер 26 жовтня.
Про це повідомляє "Фома" з посиланням на російське інформагентство.
«Патріарх Кирил звершить відспівування російського артиста Миколая Караченцова в храмі Воскресіння Словущого в Брюсовому провулку», – написав у неділю 28 жовтня у своєму Telegram-каналі голова Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.
Актор театру та кіно Миколай Караченцов помер 26 жовтня в Москві після важкої тривалої хвороби. До свого 74-річчя він не дожив один день.
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