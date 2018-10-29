Відспівування актора Миколая Караченцова звершить Патріарх Кирил

У храмі Воскресіння Словущого Патріарх Кирил 29 жовтня звершить відспівування актора Миколая Караченцова, який помер 26 жовтня.

Про це повідомляє "Фома" з посиланням на російське інформагентство.

«Патріарх Кирил звершить відспівування російського артиста Миколая Караченцова в храмі Воскресіння Словущого в Брюсовому провулку», – написав у неділю 28 жовтня у своєму Telegram-каналі голова Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.

Актор театру та кіно Миколай Караченцов помер 26 жовтня в Москві після важкої тривалої хвороби. До свого 74-річчя він не дожив один день.