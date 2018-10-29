Братія Києво-Печерської лаври передали подарунки дітям центру соціально-психологічної реабілітації
12:15, 29 жовтня 2018Православ`я
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Братія Києво-Печерської лаври передали дітям подарунки / lavra.ua
Братія Києво-Печерської лаври передали подарунки підопічним дітям центру соціально-психологічної реабілітації села Копилова, Київської області.
Голові відділу соціального служіння Києво-Печерської лаври ієромонаху Лукіану, який приїхав до дітей, підопічні відділу показали виставку, присвячену «золотій» порі року, повідомляє прес-служба лаври.
Отець Лукіан привіз солодощі до чаю, поспілкувався з дітьми.
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