Братія Києво-Печерської лаври передали подарунки дітям центру соціально-психологічної реабілітації

Братія Києво-Печерської лаври передали подарунки підопічним дітям центру соціально-психологічної реабілітації села Копилова, Київської області. Голові відділу соціального служіння Києво-Печерської лаври ієромонаху Лукіану, який приїхав до дітей, підопічні відділу показали виставку, присвячену «золотій» порі року, повідомляє прес-служба лаври. Отець Лукіан привіз солодощі до чаю, поспілкувався з дітьми.

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