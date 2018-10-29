Митрополит Онуфрій нагадав, що найбільша справа – навчитися володарювати самим собою

Головна справа людини – володарювати не світом, а собою і своїм серцем.

Про це сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій під час проповіді в монастирі святої Марії Магдалини в Білій Церкві, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель розповів про сенс притчи про сіяча (Мф. 13: 3-23) і зазначив, що найголовніша справа в житті кожної людини – «працювати над духовним вдосконаленням».

«Дехто каже, що велика справа – бути політиком, скеровувати вправо і вліво світ. Дехто каже, що велика справа – бути царем і володарювати людьми. Та найбільша справа – навчитися володарювати самим собою, керувати своїми страстями і пороками, своїм серцем», – підкреслив Архіпастир.

Блаженніший владика додав, що допомагають у духовному вдосконаленні людині, тобто «в очищенні серця від гріха і жорстокості», саме молитва, піст і життя за Божественними заповідями. «Щоб очистити серце, треба своє життя ввірити Богові, тобто побудувати його на засадах Святого Письма. Можливо, це буде немодним. Можливо, хтось назве нас малодушними, слабкими, – не треба на це звертати уваги. Слід будувати своє життя на Божих заповідях… Тоді людина приносить добрі плоди».

Блаженніший Митрополит Онуфрій також зазначив, що дуже мало людей, які прагнуть жити по-Божому, тому й не приносять добрих плодів. До таких людей, за словами Владики, відносяться атеїсти і ті, хто не заперечують Бога, але постійно нарікають і звинувачують Бога у несправедливості. «Говорити, що я гідний кращої долі, не можна, тому що цим ми хулимо Бога, ми ображаємо Бога. Ми повинні завжди дякувати Йому і казати: “Господи, я знаю, що одержав більшого, ніж гідний, тому що я нічого не гідний”. Коли Бог бачить таке смирення, то… посилає людині все, що потрібно для життя», – пояснив Архіпастир.

Також до таких людей відносяться ті, хто вірять у Бога, але не ввіряють Йому своє життя, і ті, хто постійно відкладають виправлення свого життя на завтра. «Ці люди приймають Слово Боже, коли їх за це хвалять, а коли їх віру не хвалять, а переслідують, то вони відпадають», – додав Блаженніший владика.

Що ж робити тоді, коли ми розуміємо, що відносимося саме до таких людей із «серцем, як дорога»? Предстоятель порадив «не впадати у відчай, а працювати над собою». «Ми повинні почитати Святе Євангеліє, почитати Молитвослов, і починати будувати своє життя на засадах Божественного Закону. Тоді, поступово, ця жорстокість душі пом’якшиться, душа наповниться добром, чистотою, і ми також будемо приносити спасительні добрі плоди», – підсумував Владика.