У Павлограді православні відзначили 120-річчя Спаського собору

Православні Павлограда відзначили 120-ту річницю Спаського собору.

Як повідомляє павлоград.dp.ua, архієрейське богослужіння відбулося 28 жовтня, очолив його митрополит Іриней.

На честь свята в соборі виставили для поклоніння старовинну ікону Різдва Христового. Її передав військовому Покровському храму Павлограда настоятель Благовіщенського собору в Дніпрі отець Василь Синюк, виявивши зв'язок ікони з храмом.

У 1898 році у Павлограді була лише одна православна церква – Свято-Вознесенський собор на центральній площі. За легендою, дзвін його дзвіниці чули в радіусі 30 км, але парафіян він не вміщав і був постійно переповнений. Тоді місцевий купець Яків Голубицький побудував навпроти нього ще один храм і назвав на честь ікони Спаса Нерукотворного. У радянські часи головний Свято-Вознесенський собор підірвали, а вхід у Спаський собор закрили будівлею спортивної школи, для чого розрили могили Якова Федоровича і його дружини. Довгий час у храмі був спортзал, і лише у 1991 році його відкрили для богослужінь.