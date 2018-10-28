До триріччя заснування Покровського скиту під Одесою висадили алею хвойних дерев

У суботу, 27 жовтня, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел відвідав Свято-Покровський скит у селі Маринівка Біляївського району Одеської області.

Владика разом із братією обителі і вихованцями Одеської духовної семінарії висадив кілька десятків хвойних дерев, які прикрасили цей духовний оазис, повідомляє "Православна Одеса".

У суботу виповнилося рівно три роки, як Священний Синод Української Православної Церкви благословив на своєму засіданні заснувати скит Свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря у с. Маринівка Одеської області.

"За цей час трудами і молитвами митрополита Агафангела колись пусте місце перетворилося на квітучу обитель: змінився і храм, і навколишня територія, були побудовані святі врата, 4-х і 2-х поверхові корпуси, літня братська трапезна, навколо висаджені сотні хвойних, листяних і плодових дерев, безліч чагарників і квітів, а доріжки викладені тротуарною плиткою", - розповіли в Одеській єпархії УПЦ.