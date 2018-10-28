Монахи Києво-Печерської лаври передали подарунки підопічним з дитячого реабілітаційного центру

Голова відділу соціального служіння Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ієромонах Лукіан відвідав Центр соціально-психологічної реабілітації дітей села Копилова Макарівського району Київської області.

Отцю Лукіану діти показали невелику виставку, присвячену «золотій» порі року – осені. Ієромонах Лукіан привіз вихованцям центру солодощі до чаю, поспілкувався з дітворою і похвалив виставкові експонати, повідомляє сайт обителі.

Братія соцвідділу постійно піклується про дітей, що опинилися у скрутному становищі, дякує всім, хто допомагає їхнім підопічним, а також нагадує про те, що можна жертвувати сезонний одяг та взуття, продукти тривалого зберігання, канцтовари, побутову хімію і все те, що може знадобитися підопічним відділу соціального служіння Лаври.