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У Києві помолилися за загиблими поліцейськими

15:32, 28 жовтня 2018
Православ`я
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 У Києві помолилися за загиблими поліцейськими / mitropolia.kiev.ua

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія благочинний Голосіївського благочиння Київської митрополії УПЦ протоієрей Павел Кирилов відвідав Полк поліції особливого призначення у місті Києві та звершив панахиду за поліцейськими, загиблими під час виконання службових обов'язків.

Заупокійну молитву розділили родичі та численні друзі і колеги полеглих, повідомляє сайт Київської митрополії УПЦ.

/ mitropolia.kiev.ua

У своєму слові священик сказав: "Хлопці, які знаходяться на передньому краю боротьби зі злочинністю і ризикують своїм життям кожного дня, в повній мірі виконують головну заповідь про любов до Бога і до ближніх - "Немає більшої любові, ніж покласти душу свою за друзів своїх".

/ mitropolia.kiev.ua

Духовенство Свято-Вознесенського храму протягом багатьох років опікується особовим складом цього підрозділу і завжди молиться про українських захисників.

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