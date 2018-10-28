Митрополит Онуфрій очолив богослужіння у монастирі святої Марії Магдалини у Білій Церкві

У Неділю, 28 жовтня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію у жіночому монастирі на честь святої рівноапостольної Марії Магдалини у м. Біла Церква.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність Православної Церкви.

Після Божественної літургії митрополит Августин подякував Блаженнішому Владиці за візит та спільну молитву. Предстоятель привітав настоятельку монастиря ігуменю Фотину (Бондаренко) з 50-літтям від дня народження та за труди на благо Церкви нагородив її орденом рівноапостольної княгині Ольги.

Церковні нагороди також отримали благодійники, які докладають зусилля для благоустрою обителі. Ігуменя Фотина виголосила подячне слово, після чого Архіпастир благословив усіх.