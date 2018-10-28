У Нью-Йорку проведуть симпозіум до 100-річчя розстрілу сім'ї Миколи ІІ
13:25, 28 жовтня 2018Православ`я
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Симпозіум відбудеться 10-го листопада / youthpv.org
Молодіжна асоціація рівноапостольного князя Володимира влаштовує у Нью-Йорку симпозіум, присвячений 100-річчю мученицької кончини Царствених страстотерпців, на тему: "Монархія, модерн і міфологія від Вавилону до Візантії і до наших днів".
Симпозіум відбудеться 10-го листопада в Синодальній резиденції Руської Зарубіжної Церкви у Нью Йорку, повідомляється на сайті Молодіжної асоціації князя Володимира.
У програмі - виступ професора історії Hellenic College Миколи Гансона. По закінченні доповіді відбудеться дискусія.
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