У Ніжині проходить фестиваль церковних хорів
У Ніжині розпочався єпархіальний фестиваль церковних хорів “Покровські дзвони”.
У суботу, 27 жовтня, з благословення Архієпископа Ніжинського і Прилуцького Климента відбувся перший відбірковий тур загальноєпархіального фестивалю церковних хорів “Покровські дзвони”, повідомляє сайт Ніжинської єпархії УПЦ.
У відбірковому турі взяли участь наступні хорові колективи:
1. Успенського храму с. Колесники Ніжинського району;
2. Георгіївської церкви с. Липів Ріг Ніжинського району;
3. Миколаївської церкви с. Вертіївка Ніжинського району;
4. Параскевиївської церкви с. Макарівка Бобровицького району;
5. Архістратиго-Михайлівської церкви с. Безуглівка Ніжинського району;
6. Іллінської церкви с. Боршна Прилуцького району;
7. Феодосіївської церкви с. Халімонове Бахмацького району;
8. Богоявленської церкви с. Володькова Дівиця;
9. Хрестовоздвиженської церкви с. Миколаївка Борзнянського району;
10. Покровської церкви с. Сергіївка Прилуцького району;
11. Михайлівської церкви с. Подище Прилуцького району;
12. Покровської церкви с. Заудайка Ічнянського району;
13. Воскресенської церкви с. Журавка Варвинського району;
14. Миколаївської церкви с. Атюша Коропського району.
Наприкінці співочого дійства Архієпископ Климент подякував усім конкурсантам і вручив хоровим колективам благословенні архієрейські грамоти та ікони святителя Іоанна, Митрополита Тобольського.
Друга частина фестивалю відбудеться 4 листопада.