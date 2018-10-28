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У Ніжині проходить фестиваль церковних хорів

11:07, 28 жовтня 2018
Православ`я
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Друга частина фестивалю відбудеться 4 листопада / orthodox.cn.ua

У суботу, 27 жовтня, з благословення Архієпископа Ніжинського і Прилуцького Климента відбувся перший відбірковий тур загальноєпархіального фестивалю церковних хорів “Покровські дзвони”, повідомляє сайт Ніжинської єпархії УПЦ.

/ orthodox.cn.ua

У відбірковому турі взяли участь наступні хорові колективи:

1. Успенського храму с. Колесники Ніжинського району;

2. Георгіївської церкви с. Липів Ріг Ніжинського району;

3. Миколаївської церкви с. Вертіївка Ніжинського району;

4. Параскевиївської церкви с. Макарівка Бобровицького району;

5. Архістратиго-Михайлівської церкви с. Безуглівка Ніжинського району;

6. Іллінської церкви с. Боршна Прилуцького району;

7. Феодосіївської церкви с. Халімонове Бахмацького району;

8. Богоявленської церкви с. Володькова Дівиця;

9. Хрестовоздвиженської церкви с. Миколаївка Борзнянського району;

10. Покровської церкви с. Сергіївка Прилуцького району;

11. Михайлівської церкви с. Подище Прилуцького району;

12. Покровської церкви с. Заудайка Ічнянського району;

13. Воскресенської церкви с. Журавка Варвинського району;

14. Миколаївської церкви с. Атюша Коропського району.

/ orthodox.cn.ua

Наприкінці співочого дійства Архієпископ Климент подякував усім конкурсантам і вручив хоровим колективам благословенні архієрейські грамоти та ікони святителя Іоанна, Митрополита Тобольського.

Друга частина фестивалю відбудеться 4 листопада.

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