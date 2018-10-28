У Ніжині проходить фестиваль церковних хорів

У Ніжині розпочався єпархіальний фестиваль церковних хорів “Покровські дзвони”. У суботу, 27 жовтня, з благословення Архієпископа Ніжинського і Прилуцького Климента відбувся перший відбірковий тур загальноєпархіального фестивалю церковних хорів “Покровські дзвони”, повідомляє сайт Ніжинської єпархії УПЦ. У відбірковому турі взяли участь наступні хорові колективи: 1. Успенського храму с. Колесники Ніжинського району; 2. Георгіївської церкви с. Липів Ріг Ніжинського району; 3. Миколаївської церкви с. Вертіївка Ніжинського району; 4. Параскевиївської церкви с. Макарівка Бобровицького району; 5. Архістратиго-Михайлівської церкви с. Безуглівка Ніжинського району; 6. Іллінської церкви с. Боршна Прилуцького району; 7. Феодосіївської церкви с. Халімонове Бахмацького району; 8. Богоявленської церкви с. Володькова Дівиця; 9. Хрестовоздвиженської церкви с. Миколаївка Борзнянського району; 10. Покровської церкви с. Сергіївка Прилуцького району; 11. Михайлівської церкви с. Подище Прилуцького району; 12. Покровської церкви с. Заудайка Ічнянського району; 13. Воскресенської церкви с. Журавка Варвинського району; 14. Миколаївської церкви с. Атюша Коропського району. Наприкінці співочого дійства Архієпископ Климент подякував усім конкурсантам і вручив хоровим колективам благословенні архієрейські грамоти та ікони святителя Іоанна, Митрополита Тобольського. Друга частина фестивалю відбудеться 4 листопада.

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