Православні у Швейцарії відзначили 140-річчя церкви великомучениці Варвари у Веве

Православні у Швейцарії відзначили 140-річчя церкви великомучениці Варвари в місті Веве.

У день свята, 14 жовтня, урочисто згадувалося 140-річчя від дня освячення храму святої Великомучениці Варвари. Саме до цієї дати було приурочено повне оновлення позолоти храмового купола, повідомив 25 жовтня офіційний сайт Руської Православної Церкви Закордоном.

"Щоб розділити радість свята у храмі зібралися численні парафіяни та друзі приходу, які приїхали здалеку. Прибулий з Москви хор "Покров" дуже гармонійно вписався у Божественну літургію", - йдеться у повідомленні.

Після літургії був звершений молебень з хресним ходом навколо храму. Протоієрей Павел оголосив зміст грамоти, яку Синод РПЦЗ видав Вевейському приходу.

За святковим обідом в одному з престижних готелів на березі озера зібралося 130 запрошених. По завершенні обіду відбувся концерт хору "Покров".