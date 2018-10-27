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Православні у Швейцарії відзначили 140-річчя церкви великомучениці Варвари у Веве

17:18, 27 жовтня 2018
Православ`я
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Відбулося святкування 140-ої річниці церкви великомучениці Варвари у Веве / synod.com

У день свята, 14 жовтня, урочисто згадувалося 140-річчя від дня освячення храму святої Великомучениці Варвари. Саме до цієї дати було приурочено повне оновлення позолоти храмового купола, повідомив 25 жовтня офіційний сайт Руської Православної Церкви Закордоном.

/ synod.com

"Щоб розділити радість свята у храмі зібралися численні парафіяни та друзі приходу, які приїхали здалеку. Прибулий з Москви хор "Покров" дуже гармонійно вписався у  Божественну літургію", - йдеться у повідомленні.

/ synod.com

Після літургії був звершений молебень з хресним ходом навколо храму. Протоієрей Павел оголосив зміст грамоти, яку Синод РПЦЗ видав Вевейському приходу.

/ synod.com

За святковим обідом в одному з престижних готелів на березі озера зібралося 130 запрошених. По завершенні обіду відбувся концерт хору "Покров".

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