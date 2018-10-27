У першому випуску програми “Слово Пастиря” Митрополит Онуфрій розповів про істинну та хибну духовність

В ефірі телеканалу “Інтер” побачив світ перший випуск щотижневої програми “Слово Предстоятеля”, у якій Блаженніший Митрополит Онуфрій звертається з духовною настановою до глядачів.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на телеканал “Інтер”.

Своє перше слово в рамках телепрограми Блаженніший владика присвятив поясненню істиної та хибної духовності в житті сучасної людини на прикладі євангельської притчі про сіяча (Лк. 8:5-15).

Побачити відеозвернення Предстоятеля Української Православної Церкви можна щосуботи о 8.30 в ефірі телеканалу “Інтер”, або на YouTube-каналі за посиланням.