Українцям пропонують висловитися щодо «Бала у Сатани», який відбудеться у Києві на Хеллоуін
12:45, 27 жовтня 2018Православ`я
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Українцям пропонують висловитися щодо «Бала у Сатани» / facebook.com/church.information.center
Центр інформації Української Православної Церкви запропонував користувачам Фейсбук висловити свою думку щодо «Бала у Сатани», який відбудеться у Києві 31 жовтня у закладі біля Андріївської Церкви.
Проголосувати, а також висловитися щодо майбутньої події можна на офіційній сторінці Центру інформації у Фейсбук.
Як йдеться у анонсі заходу, у Києві "святкуватимуть" Halloween, відтворюючи "Бал у Воланда".
"31 жовтня усі грішники Києва запрошені на бал до Месіра! Наймасштабніша вечірка на Хелловін - Бал Сатани", - ідеться у повідомленні. На вечірці обіцяють "сеанс чорної магії", виступ шоу-балету грішниць та інше.
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