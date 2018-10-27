Українцям пропонують висловитися щодо «Бала у Сатани», який відбудеться у Києві на Хеллоуін

Центр інформації Української Православної Церкви запропонував користувачам Фейсбук висловити свою думку щодо «Бала у Сатани», який відбудеться у Києві 31 жовтня у закладі біля Андріївської Церкви.

Проголосувати, а також висловитися щодо майбутньої події можна на офіційній сторінці Центру інформації у Фейсбук.

Як йдеться у анонсі заходу, у Києві "святкуватимуть" Halloween, відтворюючи "Бал у Воланда".

"31 жовтня усі грішники Києва запрошені на бал до Месіра! Наймасштабніша вечірка на Хелловін - Бал Сатани", - ідеться у повідомленні. На вечірці обіцяють "сеанс чорної магії", виступ шоу-балету грішниць та інше.