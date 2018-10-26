У Білорусі відбулася науково-практична конференція, присвячена митрополиту Іосифу (Семашку)

У Білорусі 24 - 26 жовтня відбулася науково-практична конференція, присвячена митрополиту Іосифу (Семашку).

У Національної бібліотеки Білорусі 24 жовтня відбулося урочисте відкриття та пленарне засідання міжнародної науково-практичної конференції «Митрополит Іосиф (Семашко; 1798 — 1868): особистість, доба, історичний шлях Православ'я на білоруських землях», повідомляє офіційний портал БПЦ.

Науковий форум приурочений до 220-річчя від дня народження і 150-річчя від дня блаженної кончини митрополита Литовського і Віленського Іосифа (Семашка), ініціатора возз'єднання білоруських уніатів з Православною Церквою.

Організаторами конференції виступили: Білоруська Православна Церква, Національна академія наук Білорусі, Відділення гуманітарних наук і мистецтв НАН Білорусі, Інститут філософії НАН Білорусі, Мінська духовна академія.

З вітальним словом до всіх присутніх звернувся митрополит Павел. Владика Екзарх, зокрема, підкреслив, що діяння, яке здійснив митрополит Іосиф (Семашко) і його найближчі сподвижники, — це воістину епохальна подія, яка визначила і створила фундамент церковно-державного устрою нинішньої Республіки Білорусь.

Митрополит Павел особливо відзначив, що трудами владики Іосифа і його сподвижників понад півтора мільйона білоруських уніатів повернулися до Православної Церкви. Завдяки зусиллям Віленського архіпастиря білоруси згадали про своє давнє коріннях і про своє духовне походження з Дніпровської хрещальної купелі святого князя Володимира. Діяльність владики Іосифа припинила багаторічну ворожнечу та ненависть на релігійній основі, відкрила шлях до мирного життя, відродження білоруської мови та білоруської самобутньої культури.

25 і 26 жовтня міжнародна конференція продовжилася у секційному форматі. Свої доповіді представили науковці з Білорусі, Литви, Польщі, Росії, Сербії, України.