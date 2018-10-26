Румунська Православна Церква закликала Константинополь і РПЦ знайти рішення українського церковного питання

Румунська Православна Церква звернулася до Константинопольського та Московського патріархатів із закликом знайти спільне рішення ситуації з автокефалією для України.

Про це повідомляє російське інформагентство.

"Враховуючи розвиток церковної ситуації в Україні, Священний синод повторює рекомендацію від 24 травня про те, що Вселенський патріархат і Московський патріархат мають разом прийти до розв'язання проблеми, зберігаючи єдність віри й адміністративно-пастирської свободи, рису, яка являє собою характерну ознаку Православ'я", – йдеться в повідомленні прес-служби Румунської патріархії.

Румунська Православна Церква підкреслює, що єдність можна зберегти за допомогою взаємної відповідальності та співпраці між помісними Православними Церквами, а також шляхом розвитку діалогу й соборності.

"Єдність Церкви – це священний дар Бога, а й велика відповідальність ієрархів, священства та мирян. Тому Священний синод закликає до посилення молитов за єдність, до розвитку діалогу та звершення братньої християнської любові, яка дарує справжню свободу", – йдеться в повідомленні.