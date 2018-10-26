В Одесі відзначили 20-річчя від дня заснування Свято-Іверського монастиря
16:50, 26 жовтня 2018Православ`я
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Богослужіння в Одесі / eparhiya.od.ua
У день святкування Іверської ікони Божої Матері, 26 жовтня, митрополит Агафангел звершив святкову Божественну літургію у Свято-Іверському Одеському чоловічому монастирі у співслужінні представників єпископату та численного духовенства.
Після літургії був звершений святковий молебень перед Іверською іконою Божої Матері, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.
Потім митрополит Агафангел звернувся до віруючих з архіпастирським словом, в якому зазначив знаменність сьогоднішнього дня - 20-річчя від дня заснування Свято-Іверського монастиря.
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