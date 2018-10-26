У Пюхтицькому монастирі знайшли мощі святої блаженної Катерини

На сестринському кладовищі Пюхтицького Успенського ставропігійного жіночого монастиря члени комісії зі знайдення мощей блаженної стариці черниці Катерини (Малков-Паніної) здобули чесні останки святої.

На знайденні мощей були присутні сестри Пюхтицького монастиря, духовенство Естонської єпархії, паломники, повідомляє patriarchia.ru.

Наразі знайдені чесні останки описуються фахівцями археологом. Потім їх підготують до одягання за чернечим чином.

***Катерина Малков-Паніна народилася 15 травня 1889 року в Фінляндії.

5 липня 1922 року Катерина була прийнята в число послушниць Пюхтицького монастиря. З перших днів свого життя в обителі вона поводилась дивно, юродствувала. Незабаром її перевели в Гефсиманський скит, який знаходився в 30 кілометрах від монастиря.

На початку Другої світової війни Гефсиманський скит був ліквідований, а його насельниці повернулися в монастир. Катерина в 1942 році була відпущена додому доглядати за хворими старими батьками, які жили в Талліні. У тому ж році вона поховала матір і залишилася жити зі своїм батьком. У Талліні Катерина відвідувала подвір'я Пюхтицького монастиря і передбачила (майже за 20 років) його закриття.

У 1947 році Катерина поховала свого батька й повернулася в монастир, після чого почала відкрито юродствувати.

У квітні 1966 року архієпископом Талліннським і Естонським Алексієм келійно, в ігуменських покоях Пюхтицького монастиря, був звершений постриг у мантію послушниці монастиря Катерини з залишенням колишнього імені.

5 травня 1968 року на святкування Жен-мироносиць, мати Катерина мирно відійшла до Господа.

7 березня 2018 року Священний Синод Руської Православної Церкви постановив зарахувати черницю Катерину (Малков-Паніну) до лику святих для місцевого шанування в Пюхтицькому Успенському ставропігійному жіночому монастирі (журнал № 7). Пам'ять блаженної Катерини, Христа заради юродивої, відзначається 22 квітня (5 травня).