Візит Патріарха Кирила в Молдову відкладається "на більш пізній термін"

Візит Патріарха Кирила в Молдову вирішено перенести.

Про це сказав президент республіки Ігор Додон, повідомляє "Благовіст-Інфо".

«Провів телефонну розмову з головою Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополитом Волоколамським Іларіоном, який повідомив про те, що ухвалено рішення перенести пастирський візит Патріарха Кирила в Республіку Молдова на більш пізній термін», - написав Ігор Додон на своїй сторінці в Фейсбук.

За словами президента, нові терміни візиту будуть обговорюватися наступного тижня.

Зі свого боку прес-секретар Патріарха священик Олександр Волков сказав журналістам, що «за погодженням з молдавською стороною візит Патріарха Кирила до Молдови перенесено на більш пізній термін».

Спочатку передбачалося, що візит Патріарха в Молдову пройде 25-28 жовтня, і в ході нього Патріарх відвідає й Придністров'я, й Гагаузію. Однак днями було оголошено про те, що візит скорочений до двох днів.

Раніше Патріарх Кирил двічі побував із візитами в Молдові - у жовтні 2011 року й у вересні 2013 року.