В УПЦ пропонують віруючим перечитати "Білу гвардію" Булгакова

Щоб зрозуміти, що відбувалося у Києві 20 років ХХ століття в плані земному – варто перечитати роман Михайла Булгакова «Біла гвардія», а що в церковному – його фейлетон «Київ-місто».

Про це сказав віруючим архієпископ Боярський Української Православної Церкви Феодосій, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Архієпископ Феодосій зазначив, що у київському Хрестовоздвиженському храмі був хрещений письменник Михайло Булгаков - син професора Київської духовної академії.

"Його сім'я винаймала квартиру у тодішнього настоятеля Хресто-Воздвиженського храму на Воздвиженці, тут народився Булгаков і був хрещений у нашому храмі. Хто читав його безсмертні твори, той знає, що у нашому місті 100 років тому відбувалося практично те саме, що і сьогодні: зіткнення ідей у тій самій агресивній формі. Подібне відбувалося і в церковному плані", - розповів владика Феодосій.

Він також закликав віруючих не забувати, що Київ є одним з уділів Пресвятої Богородиці.

"Ніколи не потрібно забувати, що Київ є одним з уділів Пресвятої Богородиці. Божа Матір обрала його і створила, по Своєму велінню, Києво-Печерську лавру, під Своїм Омофором зростила стільки преподобних Печерських, які нетлінними мощами спочивають зовсім поруч із нами. А значить - Божа Матір, віримо, ніколи не залишить Свого уділу", - додав архієпископ.